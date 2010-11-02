t-step
На горячку не проще было позвонить? И давно подписывали договор на кредитку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 жов, 2020 12:04
t-step
На горячку не проще было позвонить? И давно подписывали договор на кредитку?
Додано: Вів 13 жов, 2020 12:37
t-step через пару дней, в приложении обращайте внимание на доступную сумму по кредитке
Кешбечные карты!
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