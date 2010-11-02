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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4361436243634364

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:04

t-step
На горячку не проще было позвонить? И давно подписывали договор на кредитку?
Vorlon
 
Повідомлень: 9203
З нами з: 14.06.13
Подякував: 444 раз.
Подякували: 979 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:37

t-step через пару дней, в приложении обращайте внимание на доступную сумму по кредитке
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2323
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 182 раз.
 
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  #<1 ... 4361436243634364
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