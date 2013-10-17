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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 жов, 2020 12:04
t-step
На горячку не проще было позвонить? И давно подписывали договор на кредитку?
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Vorlon
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Додано: Вів 13 жов, 2020 12:37
t-step через пару дней, в приложении обращайте внимание на доступную сумму по кредитке
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Додано: Вів 13 жов, 2020 13:12
Vorlon написав:t-step
На горячку не проще было позвонить? И давно подписывали договор на кредитку?
Рік тому...спочатку дали нуль...через три місяці самі райзанули до 3000...але все рівно харило кілька оборотів в місяць робити...тому тиждень тому і написав заяву!
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
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t-step
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Додано: Вів 13 жов, 2020 13:21
t-step написав:
Тиждень тому залишав у відділенні Фарсіка письмову заяву про збільшення кредитного ліміту по КоКо... сьогодні ж дзвонить робобаба з 044..."для підтвердження збільшення ліміту протягом 5 днів натисніть 1"...хм приємно...але чому так складно,чому ж не просто привітати смскою...в когось є вже досвід, наскільки швидко піднімають?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Це Ваш електронний підпис заяви...банка засумнівалас що заяву підписували саме Ви....мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 14:04
t-step написав:
Vorlon написав:t-step
На горячку не проще было позвонить? И давно подписывали договор на кредитку?
Рік тому...спочатку дали нуль...через три місяці самі райзанули до 3000...але все рівно харило кілька оборотів в місяць робити...тому тиждень тому і написав заяву!
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
как говорится, дорогу осилит идущий
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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- З нами з: 08.04.14
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Вів 13 жов, 2020 13:09
ol_zy
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