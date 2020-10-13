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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4361436243634364

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:04

t-step
На горячку не проще было позвонить? И давно подписывали договор на кредитку?
Vorlon
 
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Подякували: 979 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:37

t-step через пару дней, в приложении обращайте внимание на доступную сумму по кредитке
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2324
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Vorlon написав:t-step
На горячку не проще было позвонить? И давно подписывали договор на кредитку?
Рік тому...спочатку дали нуль...через три місяці самі райзанули до 3000...але все рівно харило кілька оборотів в місяць робити...тому тиждень тому і написав заяву!

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
t-step
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:21

  t-step написав:Тиждень тому залишав у відділенні Фарсіка письмову заяву про збільшення кредитного ліміту по КоКо... сьогодні ж дзвонить робобаба з 044..."для підтвердження збільшення ліміту протягом 5 днів натисніть 1"...хм приємно...але чому так складно,чому ж не просто привітати смскою...в когось є вже досвід, наскільки швидко піднімають?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk

Це Ваш електронний підпис заяви...банка засумнівалас що заяву підписували саме Ви....мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:04

  t-step написав:
Vorlon написав:t-step
На горячку не проще было позвонить? И давно подписывали договор на кредитку?
Рік тому...спочатку дали нуль...через три місяці самі райзанули до 3000...але все рівно харило кілька оборотів в місяць робити...тому тиждень тому і написав заяву!

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
как говорится, дорогу осилит идущий :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2324
З нами з: 08.04.14
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 15:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый день. Кому то повышали кредитный лимит по ходу пользования картой? Какой алгоритм увеличения?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:10

Форумчани скажіть чи хто здійснював оплату комунальних послуг не на постачальника послуг, а на Місцевий обчислювальний центр, який також знаходиться в переліку у додатку, принаймі у мене?
Якщо платити на місцевий обчислювальний центр, то в платіж, крім газу, води, електрики входить і утримання будинку і вивіз сміття, тобто, всі опції повністю, як через касу банку.
Три дні намагаюсь провести платіж на місцевий обчислювальний центр, не проходить, Гаряча лінія також нічого не може сказати.
Вбачається, що якщо формувати платіж на різні постачальники з одним рахунокм ІВАН, то банк не може сам їх потім перекидати, тільки напряму.
joik
 
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