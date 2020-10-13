t-step
На горячку не проще было позвонить? И давно подписывали договор на кредитку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 жов, 2020 12:04
t-step
На горячку не проще было позвонить? И давно подписывали договор на кредитку?
Додано: Вів 13 жов, 2020 12:37
t-step через пару дней, в приложении обращайте внимание на доступную сумму по кредитке
Кешбечные карты!
Додано: Вів 13 жов, 2020 13:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
Рік тому...спочатку дали нуль...через три місяці самі райзанули до 3000...але все рівно харило кілька оборотів в місяць робити...тому тиждень тому і написав заяву!
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Додано: Вів 13 жов, 2020 13:21
Це Ваш електронний підпис заяви...банка засумнівалас що заяву підписували саме Ви....мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:04
как говорится, дорогу осилит идущий
Кешбечные карты!
Додано: Сер 14 жов, 2020 15:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
Добрый день. Кому то повышали кредитный лимит по ходу пользования картой? Какой алгоритм увеличения?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Сер 14 жов, 2020 16:10
Форумчани скажіть чи хто здійснював оплату комунальних послуг не на постачальника послуг, а на Місцевий обчислювальний центр, який також знаходиться в переліку у додатку, принаймі у мене?
Якщо платити на місцевий обчислювальний центр, то в платіж, крім газу, води, електрики входить і утримання будинку і вивіз сміття, тобто, всі опції повністю, як через касу банку.
Три дні намагаюсь провести платіж на місцевий обчислювальний центр, не проходить, Гаряча лінія також нічого не може сказати.
Вбачається, що якщо формувати платіж на різні постачальники з одним рахунокм ІВАН, то банк не може сам їх потім перекидати, тільки напряму.
Додано: Сер 14 жов, 2020 16:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
В наших краях Місцевого обчислювального центру немає...тільки електроенергія і газ в Фарсі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 14 жов, 2020 17:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
joik, пишіть їм на пошту зі скрінами. Нехай розбираються.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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