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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 жов, 2020 18:20
З тим 3Д геть незручно стало в Фарсі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 14 жов, 2020 18:24
Квесторе_поверніться
Безпека понад усе.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 18:28
Додано: Сер 14 жов, 2020 18:53
Vorlon тоже вариант
Кешбечные карты!
Додано: Сер 14 жов, 2020 19:05
omb, я на колл-центр звонил в сентябре, сделал заявку-отказ. Был на отделении, сказали,что можно через месяц после этой писать письменную.Вот жду,когда месяц будет. Поэтому сейчас уже интересуюсь у бывалых.
Кому то вообще поднимали лимит через Колл-центр/письменную заявку?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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