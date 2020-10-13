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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4362436343644365

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:20

З тим 3Д геть незручно стало в Фарсі. :(
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:24

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Striker
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Повідомлень: 1071
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Подякував: 119 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:28

  omb написав:ждать звонка на кредит наличными и попросить

Тю, зачем ждать - разве самому позвонить запрещается? Через 3 месяца после подписания договора можно.
Vorlon
 
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З нами з: 14.06.13
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:53

Vorlon тоже вариант
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omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 19:05

omb, я на колл-центр звонил в сентябре, сделал заявку-отказ. Был на отделении, сказали,что можно через месяц после этой писать письменную.Вот жду,когда месяц будет. Поэтому сейчас уже интересуюсь у бывалых.
Кому то вообще поднимали лимит через Колл-центр/письменную заявку?
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Повідомлень: 568
З нами з: 09.02.14
Подякував: 47 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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