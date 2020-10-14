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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4363436443654366>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:20

З тим 3Д геть незручно стало в Фарсі. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:24

Квесторе_поверніться
Безпека понад усе. :)
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  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
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Striker
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Повідомлень: 1071
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:28

  omb написав:ждать звонка на кредит наличными и попросить

Тю, зачем ждать - разве самому позвонить запрещается? Через 3 месяца после подписания договора можно.
Vorlon
 
Повідомлень: 9213
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 18:53

Vorlon тоже вариант
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 19:05

omb, я на колл-центр звонил в сентябре, сделал заявку-отказ. Был на отделении, сказали,что можно через месяц после этой писать письменную.Вот жду,когда месяц будет. Поэтому сейчас уже интересуюсь у бывалых.
Кому то вообще поднимали лимит через Колл-центр/письменную заявку?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
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_PORT_UA
 
Повідомлень: 568
З нами з: 09.02.14
Подякував: 47 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 20:29

Подскажите, прояснилась ситуация с снятием\не снятием 0.5% от задолженности в РД?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 20:47

  ignorabimus написав:Подскажите, прояснилась ситуация с снятием\не снятием 0.5% от задолженности в РД?

Вже півмісяця пройшло як аХція скінчилась а шановний офПред мовчить як партизан.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 20:54

Всё было уже сказано - кто хотел, услышал. Кто нет - выводите в 0 или делайте что хотите...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 21:00

  Vorlon написав:Всё было уже сказано - кто хотел, услышал. Кто нет - выводите в 0 или делайте что хотите...

Ви вже потестили?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 22:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите при получении карты курьером, как долго ещё обычно ждать пока ее заведут в систему? Неделя ещё не срок?
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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