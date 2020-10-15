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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4363436443654366

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 23:33

  anis написав:Подскажите при получении карты курьером, как долго ещё обычно ждать пока ее заведут в систему? Неделя ещё не срок?

По різному...чекайте ще тиждень другий.
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Квесторе_поверніться
 
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Подякували: 1741 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 23:36

Квесторе_поверніться
1-го числа была РД - в выписке всё, как обычно.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 01:46

  vpchelko написав:то что его нельзя убрать без Нестеренко меня сильно удивило :shock:, ибо симку-номер купили в магазине оператора, и пользуемся им больше 5 лет.

Скунс он такой.. скунс
  MASolomko написав:vpchelko, пишите в банк обращение. Если откажут закрепить номер за Вами, то обращайтесь в НБУ.

Будет отлуп, если клиент - еще не стал клиентом скунса.
Maksi2
 
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