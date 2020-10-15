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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 жов, 2020 23:33
anis написав:
Подскажите при получении карты курьером, как долго ещё обычно ждать пока ее заведут в систему? Неделя ещё не срок?
По різному...чекайте ще тиждень другий.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 23:36
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1-го числа была РД - в выписке всё, как обычно.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 01:46
vpchelko написав:
то что его нельзя убрать без Нестеренко меня сильно удивило
, ибо симку-номер купили в магазине оператора, и пользуемся им больше 5 лет.
Скунс он такой.. скунс
MASolomko написав:vpchelko
, пишите в банк обращение. Если откажут закрепить номер за Вами, то обращайтесь в НБУ.
Будет отлуп, если клиент - еще не стал клиентом скунса.
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