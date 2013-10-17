По різному...чекайте ще тиждень другий.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 жов, 2020 23:33
По різному...чекайте ще тиждень другий.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 01:46
Скунс он такой.. скунс
Будет отлуп, если клиент - еще не стал клиентом скунса.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 08:46
Re: Форвард Банк Forward Bank
подскажите тут снятие налички в банкомате проводится не сразу по счёту?
вчера снял 5к и закинул 5к по п2п, сегодня выписка пишет что на счету 20к, хотя было 15к до всех операций
Додано: П'ят 16 жов, 2020 08:51
Re: Форвард Банк Forward Bank
Hack-Stock,
1) снимали в банкомате Forward или другого банка?
2) как закидывали деньгу через P2P: через стороннюю службу или забирали Forward'ом?
3 Смотрите ж файлик выписки по счету? Там же и даты проводки должны быть.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 08:55
З чужих банкоматi операцiя проводиться по рахунку через 1-2 днi. До того часу враховуються як власнi i на них нараховуються % згiдно чинних тарифiв
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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