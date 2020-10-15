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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4364436543664367>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 23:33

  anis написав:Подскажите при получении карты курьером, как долго ещё обычно ждать пока ее заведут в систему? Неделя ещё не срок?

По різному...чекайте ще тиждень другий.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 23:36

Квесторе_поверніться
1-го числа была РД - в выписке всё, как обычно.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 01:46

  vpchelko написав:то что его нельзя убрать без Нестеренко меня сильно удивило :shock:, ибо симку-номер купили в магазине оператора, и пользуемся им больше 5 лет.

Скунс он такой.. скунс
  MASolomko написав:vpchelko, пишите в банк обращение. Если откажут закрепить номер за Вами, то обращайтесь в НБУ.

Будет отлуп, если клиент - еще не стал клиентом скунса.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 08:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

подскажите тут снятие налички в банкомате проводится не сразу по счёту?
вчера снял 5к и закинул 5к по п2п, сегодня выписка пишет что на счету 20к, хотя было 15к до всех операций
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 08:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

Hack-Stock,
1) снимали в банкомате Forward или другого банка?
2) как закидывали деньгу через P2P: через стороннюю службу или забирали Forward'ом?
3 Смотрите ж файлик выписки по счету? Там же и даты проводки должны быть. ;)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 08:55

  Hack-Stock написав:подскажите тут снятие налички в банкомате проводится не сразу по счёту?
вчера снял 5к и закинул 5к по п2п, сегодня выписка пишет что на счету 20к, хотя было 15к до всех операций

З чужих банкоматi операцiя проводиться по рахунку через 1-2 днi. До того часу враховуються як власнi i на них нараховуються % згiдно чинних тарифiв
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

https://www.forward-bank.com/koko_kolo/

Указаны тонкости использования реферальных ссылок, в частности, как оформить две карты сразу и получить кешбек 150 грн.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:33

  MASolomko написав:Указаны тонкости использования реферальных ссылок, в частности, как оформить две карты сразу и получить кешбек 150 грн.
Вот только работает ли оно так, как описано - кто знает? :)
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:35

MASolomko так а что там нового? давно уже 2 заявки надо заполнять
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

omb, так раньше здесь писали про две заявки в разные дни. А тут уже чётко, что можно и за один заход :D
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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