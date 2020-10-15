Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 жов, 2020 23:33
anis написав:
Подскажите при получении карты курьером, как долго ещё обычно ждать пока ее заведут в систему? Неделя ещё не срок?
По різному...чекайте ще тиждень другий.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 14 жов, 2020 23:36
Квесторе_поверніться 1-го числа была РД - в выписке всё, как обычно.
Vorlon
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 01:46
vpchelko написав:
то что его нельзя убрать без Нестеренко меня сильно удивило
, ибо симку-номер купили в магазине оператора, и пользуемся им больше 5 лет.
Скунс он такой.. скунс
MASolomko написав: vpchelko
, пишите в банк обращение. Если откажут закрепить номер за Вами, то обращайтесь в НБУ.
Будет отлуп, если клиент - еще не стал клиентом скунса.
Maksi2
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 08:46
подскажите тут снятие налички в банкомате проводится не сразу по счёту?
вчера снял 5к и закинул 5к по п2п, сегодня выписка пишет что на счету 20к, хотя было 15к до всех операций
Hack-Stock
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 08:51
Hack-Stock,
1) снимали в банкомате Forward или другого банка?
2) как закидывали деньгу через P2P: через стороннюю службу или забирали Forward'ом?
3 Смотрите ж файлик выписки по счету? Там же и даты проводки должны быть.
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MASolomko
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 08:55
Hack-Stock написав:
подскажите тут снятие налички в банкомате проводится не сразу по счёту?
вчера снял 5к и закинул 5к по п2п, сегодня выписка пишет что на счету 20к, хотя было 15к до всех операций
З чужих банкоматi операцiя проводиться по рахунку через 1-2 днi. До того часу враховуються як власнi i на них нараховуються % згiдно чинних тарифiв
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:04
https://www.forward-bank.com/koko_kolo/
Указаны тонкости использования реферальных ссылок, в частности, как оформить две карты сразу и получить кешбек 150 грн.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:33
MASolomko написав:
Указаны тонкости использования реферальных ссылок, в частности, как оформить две карты сразу и получить кешбек 150 грн.
Вот только работает ли оно так, как описано - кто знает?
ignorabimus
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:35
MASolomko так а что там нового? давно уже 2 заявки надо заполнять
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:10
omb, так раньше здесь писали про две заявки в разные дни. А тут уже чётко, что можно и за один заход
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Повідомлень: 2528
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Подякував: 244 раз.
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