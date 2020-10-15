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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:29
MASolomko
подглядывают за веткой
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:02
ignorabimus написав:
Подскажите, прояснилась ситуация с снятием\не снятием 0.5% от задолженности в РД?
Правильно ниже Vorlon написал. А я ещё тогда говорил, что это просто сумма минимального платежа. Только что в выписке в этом ещё раз убедился, т.к. сумма в "Платіж по Основному боргу (%)" = "Мінімальний платіж по договору".
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