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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4364436543664367

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:29

MASolomko
подглядывают за веткой :D
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anis
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:02

  ignorabimus написав:Подскажите, прояснилась ситуация с снятием\не снятием 0.5% от задолженности в РД?

Правильно ниже Vorlon написал. А я ещё тогда говорил, что это просто сумма минимального платежа. Только что в выписке в этом ещё раз убедился, т.к. сумма в "Платіж по Основному боргу (%)" = "Мінімальний платіж по договору".
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