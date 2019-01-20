MASolomko
подглядывают за веткой
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:29
MASolomko
подглядывают за веткой
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:02
Правильно ниже Vorlon написал. А я ещё тогда говорил, что это просто сумма минимального платежа. Только что в выписке в этом ещё раз убедился, т.к. сумма в "Платіж по Основному боргу (%)" = "Мінімальний платіж по договору".
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
"У разі, якщо Ваш Друг виявить бажання оформити в Банку дві картки (дебетову та кредитну «KOKO КАРД») – для цього необхідно заповнити дві заявки (по одній під кожну картку)."
Заказываешь - получаешь по кредитке отлуп. Каждый раз, пока там курам не скажеш - МНЕ НУЖНА КОКО-ДЕБИТ ПОД ДЕПОЗИТ, тогда уже заявку заведут .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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