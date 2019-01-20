ignorabimus написав:Подскажите, прояснилась ситуация с снятием\не снятием 0.5% от задолженности в РД?
Правильно ниже Vorlon написал. А я ещё тогда говорил, что это просто сумма минимального платежа. Только что в выписке в этом ещё раз убедился, т.к. сумма в "Платіж по Основному боргу (%)" = "Мінімальний платіж по договору".
Отримай бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
MASolomko написав:Hack-Stock, 1) снимали в банкомате Forward или другого банка? 2) как закидывали деньгу через P2P: через стороннюю службу или забирали Forward'ом? 3 Смотрите ж файлик выписки по счету? Там же и даты проводки должны быть.
1. в банкомате форварда 2. форвардом тянул да, смотрю по файлику, пополнение прошло тем же днём, снятие следующим. Снимал в 17:15, пополнял в 17:30
Подскажите, пожалуйста, эффективный (по основному критерию скорость и экономичность) способ пополнения дебитных карт КОКО. Если снятие с них очень удобно, то пополнение… Недавно был в Полтаве и прочувствовал все проблемы пополнения в полном объеме.
VASH написав:Подскажите, пожалуйста, эффективный (по основному критерию скорость и экономичность) способ пополнения дебитных карт КОКО. Если снятие с них очень удобно, то пополнение… Недавно был в Полтаве и прочувствовал все проблемы пополнения в полном объеме.
а как удобно снять с них в Полтаве? в банкоматах трусить по 1000грн за раз ?
VASH написав:Подскажите, пожалуйста, эффективный (по основному критерию скорость и экономичность) способ пополнения дебитных карт КОКО. Если снятие с них очень удобно, то пополнение… Недавно был в Полтаве и прочувствовал все проблемы пополнения в полном объеме.
Пополняем в терминалах АйБокс, которых в люом ТЦ/сильпо как грязи, дальше тянем приложением ФОрварда.
Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
VASH написав:Подскажите, пожалуйста, эффективный (по основному критерию скорость и экономичность) способ пополнения дебитных карт КОКО. Если снятие с них очень удобно, то пополнение… Недавно был в Полтаве и прочувствовал все проблемы пополнения в полном объеме.
Пополняем в терминалах АйБокс, которых в люом ТЦ/сильпо как грязи, дальше тянем приложением ФОрварда.
VASH написав:Подскажите, пожалуйста, эффективный (по основному критерию скорость и экономичность) способ пополнения дебитных карт КОКО. Если снятие с них очень удобно, то пополнение… Недавно был в Полтаве и прочувствовал все проблемы пополнения в полном объеме.
Пополняем в терминалах АйБокс, которых в люом ТЦ/сильпо как грязи, дальше тянем приложением ФОрварда.
а кого пополняем?
монокарту
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift