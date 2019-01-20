RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4364436543664367

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:29

MASolomko
подглядывают за веткой :D
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2482
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:02

  ignorabimus написав:Подскажите, прояснилась ситуация с снятием\не снятием 0.5% от задолженности в РД?

Правильно ниже Vorlon написал. А я ещё тогда говорил, что это просто сумма минимального платежа. Только что в выписке в этом ещё раз убедился, т.к. сумма в "Платіж по Основному боргу (%)" = "Мінімальний платіж по договору".
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1073
З нами з: 15.02.20
Подякував: 120 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ignorabimus написав:Вот только работает ли оно так, как описано - кто знает?


"У разі, якщо Ваш Друг виявить бажання оформити в Банку дві картки (дебетову та кредитну «KOKO КАРД») – для цього необхідно заповнити дві заявки (по одній під кожну картку)."

Заказываешь - получаешь по кредитке отлуп. Каждый раз, пока там курам не скажеш - МНЕ НУЖНА КОКО-ДЕБИТ ПОД ДЕПОЗИТ, тогда уже заявку заведут .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3698
З нами з: 23.11.14
Подякував: 647 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:27

  MASolomko написав:Hack-Stock,
1) снимали в банкомате Forward или другого банка?
2) как закидывали деньгу через P2P: через стороннюю службу или забирали Forward'ом?
3 Смотрите ж файлик выписки по счету? Там же и даты проводки должны быть. ;)

1. в банкомате форварда
2. форвардом тянул
да, смотрю по файлику, пополнение прошло тем же днём, снятие следующим. Снимал в 17:15, пополнял в 17:30
Зображення
Hack-Stock
 
Повідомлень: 627
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, пожалуйста, эффективный (по основному критерию скорость и экономичность) способ пополнения дебитных карт КОКО. Если снятие с них очень удобно, то пополнение… Недавно был в Полтаве и прочувствовал все проблемы пополнения в полном объеме.
VASH
 
Повідомлень: 488
З нами з: 26.10.09
Подякував: 46 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:28

  VASH написав:Подскажите, пожалуйста, эффективный (по основному критерию скорость и экономичность) способ пополнения дебитных карт КОКО. Если снятие с них очень удобно, то пополнение… Недавно был в Полтаве и прочувствовал все проблемы пополнения в полном объеме.

а как удобно снять с них в Полтаве?
в банкоматах трусить по 1000грн за раз ?
J
 
Повідомлень: 4958
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:03

  VASH написав:Подскажите, пожалуйста, эффективный (по основному критерию скорость и экономичность) способ пополнения дебитных карт КОКО. Если снятие с них очень удобно, то пополнение… Недавно был в Полтаве и прочувствовал все проблемы пополнения в полном объеме.

Пополняем в терминалах АйБокс, которых в люом ТЦ/сильпо как грязи, дальше тянем приложением ФОрварда.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1978
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:06

  ukrprom2014 написав:
  VASH написав:Подскажите, пожалуйста, эффективный (по основному критерию скорость и экономичность) способ пополнения дебитных карт КОКО. Если снятие с них очень удобно, то пополнение… Недавно был в Полтаве и прочувствовал все проблемы пополнения в полном объеме.

Пополняем в терминалах АйБокс, которых в люом ТЦ/сильпо как грязи, дальше тянем приложением ФОрварда.

а кого пополняем?
J
 
Повідомлень: 4958
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:20

  J написав:
  ukrprom2014 написав:
  VASH написав:Подскажите, пожалуйста, эффективный (по основному критерию скорость и экономичность) способ пополнения дебитных карт КОКО. Если снятие с них очень удобно, то пополнение… Недавно был в Полтаве и прочувствовал все проблемы пополнения в полном объеме.

Пополняем в терминалах АйБокс, которых в люом ТЦ/сильпо как грязи, дальше тянем приложением ФОрварда.

а кого пополняем?

монокарту
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1628
З нами з: 06.08.19
Подякував: 387 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4364436543664367
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, melkh, ol_zy і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1731, 1732, 1733
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
17323 2420657
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 жов, 2020 23:25
ol_zy
Банк Восток 1 ... 15, 16, 17
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 22:26
162 263190
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 жов, 2020 23:14
Вкладчик1234
Альфа-Банк 1 ... 9024, 9025, 9026
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
90252 10632667
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 жов, 2020 22:07
ol_zy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.