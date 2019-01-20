VASH написав:Подскажите, пожалуйста, эффективный (по основному критерию скорость и экономичность) способ пополнения дебитных карт КОКО. Если снятие с них очень удобно, то пополнение… Недавно был в Полтаве и прочувствовал все проблемы пополнения в полном объеме.
Пополняем в терминалах АйБокс, которых в люом ТЦ/сильпо как грязи, дальше тянем приложением ФОрварда.
velvet написав:miltador Так А-Банк комиссию возьмёт за пополнение КДВ, а за списание приложением Форварда с зелёной тоже комис будет.
Я про зелену. Товхати А-банком на форвард без комісії. Людині ж дебетку поповнювати а не кредитку, не критично чим товхати.
Ну как не критично... Толкнутая сумма реально проведется только через 1-2 дня, и за эти дни на нее начислятся процент не будет. Поэтому если мне надо срочно добить дебетку до 15к то надо только тянуть оттуда где отпустят бесплатно
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0