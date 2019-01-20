Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Суб 17 жов, 2020 00:13
J написав: ukrprom2014 написав: VASH написав:
Подскажите, пожалуйста, эффективный (по основному критерию скорость и экономичность) способ пополнения дебитных карт КОКО. Если снятие с них очень удобно, то пополнение… Недавно был в Полтаве и прочувствовал все проблемы пополнения в полном объеме.
Пополняем в терминалах АйБокс, которых в люом ТЦ/сильпо как грязи, дальше тянем приложением ФОрварда.
а кого пополняем?
А-Банк
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ ( 50/ 100 грн дебетова\ кредитна) sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Додано: Суб 17 жов, 2020 06:48
miltador Так А-Банк комиссию возьмёт за пополнение КДВ, а за списание приложением Форварда с зелёной тоже комис будет.
Вознаграждение за оформление карт: зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF
velvet
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Додано: Суб 17 жов, 2020 08:27
velvet написав: miltador
Так А-Банк комиссию возьмёт за пополнение КДВ, а за списание приложением Форварда с зелёной тоже комис будет.
Я про зелену. Товхати А-банком на форвард без комісії. Людині ж дебетку поповнювати а не кредитку, не критично чим товхати.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ ( 50/ 100 грн дебетова\ кредитна) sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
Повідомлень: 259
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Додано: Суб 17 жов, 2020 09:12
miltador написав: velvet написав: miltador
Так А-Банк комиссию возьмёт за пополнение КДВ, а за списание приложением Форварда с зелёной тоже комис будет.
Я про зелену. Товхати А-банком на форвард без комісії. Людині ж дебетку поповнювати а не кредитку, не критично чим товхати.
Ну как не критично... Толкнутая сумма реально проведется только через 1-2 дня, и за эти дни на нее начислятся процент не будет. Поэтому если мне надо срочно добить дебетку до 15к то надо только тянуть оттуда где отпустят бесплатно
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: Суб 17 жов, 2020 09:43
Hack-Stock написав:
2. форвардом тянул
При таком способе пополнения (тянуть Форвардом) всегда проведётся тем же днём.
ps Про проводки снятия кеша в родных банкоматах благодаря таблички буду знать ) Вот, если бы снимали в чужом, то тогда проводка следующим днём не удивила бы.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Додано: Суб 17 жов, 2020 14:43
а кто как оплачивает комуналку, видимо по реквизитам банка получателя? иначе не могу найти свои водоканалы, липиздричество и т.д.
а шо делать?
чик
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Додано: Суб 17 жов, 2020 14:44
чик написав:
а кто как оплачивает комуналку, видимо по реквизитам банка получателя? иначе не могу найти свои водоканалы, липиздричество и т.д.
Киев. Все моё тут есть
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 17 жов, 2020 14:50
clientage
я за одессу
может не так ищу, привык к п24, там всё находится - оплачивал через него, чтобы не срезали кредит в 50т. безработный и не понимаю по какому критерию они мну "терпят" пока?
а шо делать?
чик
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