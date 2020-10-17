miltador
Так А-Банк комиссию возьмёт за пополнение КДВ, а за списание приложением Форварда с зелёной тоже комис будет.
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Додано: Суб 17 жов, 2020 06:48
miltador
Так А-Банк комиссию возьмёт за пополнение КДВ, а за списание приложением Форварда с зелёной тоже комис будет.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Суб 17 жов, 2020 08:27
Я про зелену. Товхати А-банком на форвард без комісії. Людині ж дебетку поповнювати а не кредитку, не критично чим товхати.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Суб 17 жов, 2020 09:12
Ну как не критично... Толкнутая сумма реально проведется только через 1-2 дня, и за эти дни на нее начислятся процент не будет. Поэтому если мне надо срочно добить дебетку до 15к то надо только тянуть оттуда где отпустят бесплатно
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Суб 17 жов, 2020 09:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
При таком способе пополнения (тянуть Форвардом) всегда проведётся тем же днём.
ps Про проводки снятия кеша в родных банкоматах благодаря таблички буду знать ) Вот, если бы снимали в чужом, то тогда проводка следующим днём не удивила бы.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Суб 17 жов, 2020 14:43
а кто как оплачивает комуналку, видимо по реквизитам банка получателя? иначе не могу найти свои водоканалы, липиздричество и т.д.
а шо делать?
Додано: Суб 17 жов, 2020 14:44
Киев. Все моё тут есть
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 17 жов, 2020 14:50
clientage
я за одессу может не так ищу, привык к п24, там всё находится - оплачивал через него, чтобы не срезали кредит в 50т. безработный и не понимаю по какому критерию они мну "терпят" пока?
а шо делать?
Додано: Суб 17 жов, 2020 16:14
У меня забавная штука случилась, Киевводоканал есть, но мой счёт в нём не находит. Написал им в поддержку.
Додано: Суб 17 жов, 2020 17:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Думается мне , все заточено под выбор из списка.
В моем случае есть только свет ( ЖОЕК) - заплатил, проверил - все нормуль , капнуло на кешбек.
PS Из опыта знаю - Приват МЕСЯЦ не принимал платежки за газ , т к не могли договорится с местным горгазом о договоре по приему услуг. Так что..... пока только список.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Суб 17 жов, 2020 21:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
буде простий переказ коштів, за таке КБ навряд чи дадуть
+50грн !
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