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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4366436743684369>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 06:48

miltador
Так А-Банк комиссию возьмёт за пополнение КДВ, а за списание приложением Форварда с зелёной тоже комис будет.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 08:27

  velvet написав:miltador
Так А-Банк комиссию возьмёт за пополнение КДВ, а за списание приложением Форварда с зелёной тоже комис будет.

Я про зелену. Товхати А-банком на форвард без комісії. Людині ж дебетку поповнювати а не кредитку, не критично чим товхати.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 09:12

  miltador написав:
  velvet написав:miltador
Так А-Банк комиссию возьмёт за пополнение КДВ, а за списание приложением Форварда с зелёной тоже комис будет.

Я про зелену. Товхати А-банком на форвард без комісії. Людині ж дебетку поповнювати а не кредитку, не критично чим товхати.

Ну как не критично... Толкнутая сумма реально проведется только через 1-2 дня, и за эти дни на нее начислятся процент не будет. Поэтому если мне надо срочно добить дебетку до 15к то надо только тянуть оттуда где отпустят бесплатно
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 09:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Hack-Stock написав:2. форвардом тянул
При таком способе пополнения (тянуть Форвардом) всегда проведётся тем же днём.

ps Про проводки снятия кеша в родных банкоматах благодаря таблички буду знать ) Вот, если бы снимали в чужом, то тогда проводка следующим днём не удивила бы.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:43

а кто как оплачивает комуналку, видимо по реквизитам банка получателя? иначе не могу найти свои водоканалы, липиздричество и т.д.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:44

  чик написав:а кто как оплачивает комуналку, видимо по реквизитам банка получателя? иначе не могу найти свои водоканалы, липиздричество и т.д.

Киев. Все моё тут есть :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 14:50

clientage
я за одессу :P может не так ищу, привык к п24, там всё находится - оплачивал через него, чтобы не срезали кредит в 50т. безработный и не понимаю по какому критерию они мну "терпят" пока?
а шо делать?
чик
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У меня забавная штука случилась, Киевводоканал есть, но мой счёт в нём не находит. Написал им в поддержку.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 17:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

  чик написав:а кто как оплачивает комуналку, видимо по реквизитам банка получателя?


Думается мне , все заточено под выбор из списка.
В моем случае есть только свет ( ЖОЕК) - заплатил, проверил - все нормуль , капнуло на кешбек.
PS Из опыта знаю - Приват МЕСЯЦ не принимал платежки за газ , т к не могли договорится с местным горгазом о договоре по приему услуг. Так что..... пока только список.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 21:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  чик написав:видимо по реквизитам банка получателя?

буде простий переказ коштів, за таке КБ навряд чи дадуть
+50грн !
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