|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 жов, 2020 21:16
greenozon написав:
буде простий переказ коштів, за таке КБ навряд чи дадуть
так не дадуть - платив за фринет чи телефон - не дали.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3704
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 651 раз.
- Подякували: 418 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|90271
|10635932
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18717
|2630499
|
|
|17327
|2421673
|