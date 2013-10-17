так не дадуть - платив за фринет чи телефон - не дали.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 жов, 2020 21:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
так не дадуть - платив за фринет чи телефон - не дали.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Нед 18 жов, 2020 10:14
спс, с этим разобрались. липиздричество и герц есть, воды нема. возникли ешо вопросики: 1. при вводе своих данных по свету шо п24, шо форвард выдают сумму к оплате 200гр. а в пришедшей бумажной квитанции хотят 400, завтра буду выяснять, но интересно если заплатить 400 капнет % на эту сумму или на 200. скорее всего на 200
2. если перекинуть свои деньги на дебетку и оплатить с кредитных, чтобы получить 7%, а потом вернуть свои обратно, чтобы на дебетку капало таки 15% это сработает?
а шо делать?
Додано: Нед 18 жов, 2020 10:18
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