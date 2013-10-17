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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4366436743684369

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 21:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:буде простий переказ коштів, за таке КБ навряд чи дадуть
так не дадуть - платив за фринет чи телефон - не дали.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:14

спс, с этим разобрались. липиздричество и герц есть, воды нема. возникли ешо вопросики: 1. при вводе своих данных по свету шо п24, шо форвард выдают сумму к оплате 200гр. а в пришедшей бумажной квитанции хотят 400, завтра буду выяснять, но интересно если заплатить 400 капнет % на эту сумму или на 200. скорее всего на 200 :?
2. если перекинуть свои деньги на дебетку и оплатить с кредитных, чтобы получить 7%, а потом вернуть свои обратно, чтобы на дебетку капало таки 15% это сработает?
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:18

  чик написав:скорее всего на 200

Странная у вас логика. Я бы даже не додумался до такого...
Vorlon
 
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