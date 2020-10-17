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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 жов, 2020 21:16
greenozon написав:
буде простий переказ коштів, за таке КБ навряд чи дадуть
так не дадуть - платив за фринет чи телефон - не дали.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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Додано: Нед 18 жов, 2020 10:14
спс, с этим разобрались. липиздричество и герц есть, воды нема. возникли ешо вопросики: 1. при вводе своих данных по свету шо п24, шо форвард выдают сумму к оплате 200гр. а в пришедшей бумажной квитанции хотят 400, завтра буду выяснять, но интересно если заплатить 400 капнет % на эту сумму или на 200. скорее всего на 200
2. если перекинуть свои деньги на дебетку и оплатить с кредитных, чтобы получить 7%, а потом вернуть свои обратно, чтобы на дебетку капало таки 15% это сработает?
а шо делать?
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чик
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Додано: Нед 18 жов, 2020 10:18
чик написав:
скорее всего на 200
Странная у вас логика. Я бы даже не додумался до такого...
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Vorlon
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Додано: Нед 18 жов, 2020 10:25
чик написав:
спс, с этим разобрались. липиздричество и герц есть, воды нема. возникли ешо вопросики: 1. при вводе своих данных по свету шо п24, шо форвард выдают сумму к оплате 200гр. а в пришедшей бумажной квитанции хотят 400, завтра буду выяснять, но интересно если заплатить 400 капнет % на эту сумму или на 200. скорее всего на 200
2. если перекинуть свои деньги на дебетку и оплатить с кредитных, чтобы получить 7%, а потом вернуть свои обратно, чтобы на дебетку капало таки 15% это сработает?
1.Капнет на все сколько заплатите. Хоть 10000 платите наперед.
2. В рабочий день прокатит 100%. В выходной не тестил. Имхо Могут быть варианты.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Нед 18 жов, 2020 11:07
Vorlon
хто зна, как у них там всё устроено и автоматизировано.
а шо делать?
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чик
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Додано: Нед 18 жов, 2020 11:09
чик написав:
хто зна, как у них там всё устроено и автоматизировано.
Да тут даже гадать нечего - сколько заплатишь, за столько и получишь.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Нед 18 жов, 2020 13:03
чик написав:
спс, с этим разобрались. липиздричество и герц есть, воды нема. возникли ешо вопросики: 1. при вводе своих данных по свету шо п24, шо форвард выдают сумму к оплате 200гр. а в пришедшей бумажной квитанции хотят 400
, завтра буду выяснять, но интересно если заплатить 400 капнет % на эту сумму или на 200. скорее всего на 200
2. если перекинуть свои деньги на дебетку и оплатить с кредитных, чтобы получить 7%, а потом вернуть свои обратно, чтобы на дебетку капало таки 15% это сработает?
В Одессе с прошлого или позапрошлого месяца в квитанциях печатают рекомендованную сумму. ДТЭК хочет,чтобы вы произвели предоплату.Посмотрите внимательно квитанцию!
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IGNAT
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