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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4367436843694370>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 21:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:буде простий переказ коштів, за таке КБ навряд чи дадуть
так не дадуть - платив за фринет чи телефон - не дали.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:14

спс, с этим разобрались. липиздричество и герц есть, воды нема. возникли ешо вопросики: 1. при вводе своих данных по свету шо п24, шо форвард выдают сумму к оплате 200гр. а в пришедшей бумажной квитанции хотят 400, завтра буду выяснять, но интересно если заплатить 400 капнет % на эту сумму или на 200. скорее всего на 200 :?
2. если перекинуть свои деньги на дебетку и оплатить с кредитных, чтобы получить 7%, а потом вернуть свои обратно, чтобы на дебетку капало таки 15% это сработает?
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:18

  чик написав:скорее всего на 200

Странная у вас логика. Я бы даже не додумался до такого...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:25

  чик написав:спс, с этим разобрались. липиздричество и герц есть, воды нема. возникли ешо вопросики: 1. при вводе своих данных по свету шо п24, шо форвард выдают сумму к оплате 200гр. а в пришедшей бумажной квитанции хотят 400, завтра буду выяснять, но интересно если заплатить 400 капнет % на эту сумму или на 200. скорее всего на 200 :?
2. если перекинуть свои деньги на дебетку и оплатить с кредитных, чтобы получить 7%, а потом вернуть свои обратно, чтобы на дебетку капало таки 15% это сработает?

1.Капнет на все сколько заплатите. Хоть 10000 платите наперед.
2. В рабочий день прокатит 100%. В выходной не тестил. Имхо Могут быть варианты.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 11:07

Vorlon
хто зна, как у них там всё устроено и автоматизировано.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 11:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  чик написав:хто зна, как у них там всё устроено и автоматизировано.

Да тут даже гадать нечего - сколько заплатишь, за столько и получишь.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 13:03

  чик написав:спс, с этим разобрались. липиздричество и герц есть, воды нема. возникли ешо вопросики: 1. при вводе своих данных по свету шо п24, шо форвард выдают сумму к оплате 200гр. а в пришедшей бумажной квитанции хотят 400, завтра буду выяснять, но интересно если заплатить 400 капнет % на эту сумму или на 200. скорее всего на 200 :?
2. если перекинуть свои деньги на дебетку и оплатить с кредитных, чтобы получить 7%, а потом вернуть свои обратно, чтобы на дебетку капало таки 15% это сработает?

В Одессе с прошлого или позапрошлого месяца в квитанциях печатают рекомендованную сумму. ДТЭК хочет,чтобы вы произвели предоплату.Посмотрите внимательно квитанцию!
IGNAT
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 15:14

IGNAT
бачу, токо не понял с какого перепугу - странная у них логика. я бы даже не додумался до такого... ну да ладно, мало ли шо кому хочется...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:32

  чик написав:IGNAT
бачу, токо не понял с какого перепугу - странная у них логика. я бы даже не додумался до такого... ну да ладно, мало ли шо кому хочется...

"Вот такой манец" :D
IGNAT
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 08:17

Покупал с моно линзы на мкл.юа, все время канало как аптеки и медицина. В форварде прошло как салоны красоты и косметика и кешбека не дали. Что за х..я?
Это ММС магаза сменился или что ещё может быть?
andreyiskra
 
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