RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4367436843694370

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 08:29

  andreyiskra написав:Покупал с моно линзы на мкл.юа, все время канало как аптеки и медицина. В форварде прошло как салоны красоты и косметика и кешбека не дали. Что за х..я?
Это ММС магаза сменился или что ещё может быть?

Так МСС змінився...самі ж кажете.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34779
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1742 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 08:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

andreyiskra написав:Это ММС магаза сменился или что ещё может быть?

Напевно ні. Перевірте МСС згідно умов тих банків чи належать до їхніх категорії. В Моно більш широка категорія "Краса й медицина" , а в Форварда лише "Краса".
stryzhko
 
Повідомлень: 1341
З нами з: 04.10.16
Подякував: 330 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 08:55

Как ММС проверить? Где его посмотреть?
andreyiskra
 
Повідомлень: 1002
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4367436843694370
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, MASolomko, Vorlon, Кочевник і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9027, 9028, 9029
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
90287 10639578
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 08:39
Alfa_Bank
ОКСІ БАНК 1 ... 80, 81, 82
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
818 114806
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 07:26
Flamingo
А-Банк 1 ... 1733, 1734, 1735
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
17346 2423310
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 жов, 2020 20:49
ingtrans

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.