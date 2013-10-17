Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Пон 19 жов, 2020 08:29
andreyiskra написав:
Покупал с моно линзы на мкл.юа, все время канало как аптеки и медицина. В форварде прошло как салоны красоты и косметика и кешбека не дали. Что за х..я?
Это ММС магаза сменился или что ещё может быть?
Так МСС змінився...самі ж кажете.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 08:31
andreyiskra написав:Это ММС магаза сменился или что ещё может быть?
Напевно ні. Перевірте МСС згідно умов тих банків чи належать до їхніх категорії. В Моно більш широка категорія "Краса й медицина" , а в Форварда лише "Краса".
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Додано: Пон 19 жов, 2020 08:55
Как ММС проверить? Где его посмотреть?
andreyiskra
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Додано: Пон 19 жов, 2020 09:22
andreyiskra написав:
Как ММС проверить? Где его посмотреть?
andreyiskra
не ммс, а мсс. Проверяйте
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Додано: Пон 19 жов, 2020 09:23
andreyiskra написав:
Как ММС проверить? Где его посмотреть?
У Форварда MCC посмотреть негде, а вот у monobank его можно увидеть в выписке, которою можно отправить на почту.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 09:58
ingtrans написав: andreyiskra написав:
Как ММС проверить? Где его посмотреть?
У Форварда MCC посмотреть негде, а вот у monobank его можно увидеть в выписке, которою можно отправить на почту.
Но при этом спишутся деньги... Уж лучше
Тогда пакетной аллой с нулем на остатке попытаться заплатить а потом в чате спросить с каким МСС была попытка списания
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- карты КоКо от Форварда -
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- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Пон 19 жов, 2020 10:06
Flamingo Или так же с плативкой.
Amid
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Додано: Пон 19 жов, 2020 10:46
Amid
, ну да в чате у Алки можно полдня провисеть и ничо так и не узнать. У Таси быстрее выйдет
Но в то же время, при покупке у Алки сразу (уже при блоке) отображается МСС, а у Таси ток в ПДФ-типавыписке после проводки (+1..2 дн).
И еще нуна помнить, шо для Визы и Мастера МСС у одного и тоже торговца могут отличаться
... делайте хоть что-нибудь!
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