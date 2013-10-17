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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4367436843694370

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 08:29

  andreyiskra написав:Покупал с моно линзы на мкл.юа, все время канало как аптеки и медицина. В форварде прошло как салоны красоты и косметика и кешбека не дали. Что за х..я?
Это ММС магаза сменился или что ещё может быть?

Так МСС змінився...самі ж кажете.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 08:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

andreyiskra написав:Это ММС магаза сменился или что ещё может быть?

Напевно ні. Перевірте МСС згідно умов тих банків чи належать до їхніх категорії. В Моно більш широка категорія "Краса й медицина" , а в Форварда лише "Краса".
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 08:55

Как ММС проверить? Где его посмотреть?
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 09:22

  andreyiskra написав:Как ММС проверить? Где его посмотреть?

andreyiskra не ммс, а мсс. ПроверяйтеЗображення
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 09:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

  andreyiskra написав:Как ММС проверить? Где его посмотреть?

У Форварда MCC посмотреть негде, а вот у monobank его можно увидеть в выписке, которою можно отправить на почту.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 09:58

  ingtrans написав:
  andreyiskra написав:Как ММС проверить? Где его посмотреть?

У Форварда MCC посмотреть негде, а вот у monobank его можно увидеть в выписке, которою можно отправить на почту.
Но при этом спишутся деньги... Уж лучше
Тогда пакетной аллой с нулем на остатке попытаться заплатить а потом в чате спросить с каким МСС была попытка списания
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 10:06

Flamingo
Или так же с плативкой.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 10:46

Amid, ну да в чате у Алки можно полдня провисеть и ничо так и не узнать. У Таси быстрее выйдет :wink:
Но в то же время, при покупке у Алки сразу (уже при блоке) отображается МСС, а у Таси ток в ПДФ-типавыписке после проводки (+1..2 дн).
И еще нуна помнить, шо для Визы и Мастера МСС у одного и тоже торговца могут отличаться :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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