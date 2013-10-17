Ну лимиты на р2р еще могут отличаться
И Манисенд эт фича Мастера, у Визы такой р2р называется Директ.
И чем будет отправлен р2р определяется картой-донором
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 11:01
Ну лимиты на р2р еще могут отличаться
И Манисенд эт фича Мастера, у Визы такой р2р называется Директ.
И чем будет отправлен р2р определяется картой-донором
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 19 жов, 2020 11:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
МСС периодически меняют, лучше платить 1 грн. и узнавать в поддержке кошерность МСС.
|