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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4368436943704371

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:01

  MASolomko написав:
  clientage написав:И еще нуна помнить, шо для Визы и Мастера МСС у одного и тоже торговца могут отличаться :idea:
Я думал там только манисенды отличаются. А что кроме их может отличаться?

Ну лимиты на р2р еще могут отличаться
И Манисенд эт фича Мастера, у Визы такой р2р называется Директ.
И чем будет отправлен р2р определяется картой-донором
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  andreyiskra написав:Это ММС магаза сменился или что ещё может быть?

МСС периодически меняют, лучше платить 1 грн. и узнавать в поддержке кошерность МСС.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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