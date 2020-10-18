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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 11:01
MASolomko написав: clientage написав:
И еще нуна помнить, шо для Визы и Мастера МСС у одного и тоже торговца могут отличаться
Я думал там только манисенды отличаются. А что кроме их может отличаться?
Ну лимиты на р2р еще могут отличаться
И Манисенд эт фича Мастера, у Визы такой р2р называется Директ.
И чем будет отправлен р2р определяется картой-донором
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 19 жов, 2020 11:48
andreyiskra написав:
Это ММС магаза сменился или что ещё может быть?
МСС периодически меняют, лучше платить 1 грн. и узнавать в поддержке кошерность МСС.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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ukrprom2014
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Додано: Пон 19 жов, 2020 12:33
ukrprom2014 а точно поменяли?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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