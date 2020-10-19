RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4369437043714372>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:01

  MASolomko написав:
  clientage написав:И еще нуна помнить, шо для Визы и Мастера МСС у одного и тоже торговца могут отличаться :idea:
Я думал там только манисенды отличаются. А что кроме их может отличаться?

Ну лимиты на р2р еще могут отличаться
И Манисенд эт фича Мастера, у Визы такой р2р называется Директ.
И чем будет отправлен р2р определяется картой-донором
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32644
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2600 раз.
Подякували: 3822 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  andreyiskra написав:Это ММС магаза сменился или что ещё может быть?

МСС периодически меняют, лучше платить 1 грн. и узнавать в поддержке кошерность МСС.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1991
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 12:33

ukrprom2014 а точно поменяли?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2334
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

Банку стоило-бы доработать квитанции за коммуналку по шаблонам, чтобы кроме ФИО плательщика и его ИНН отображался хотя-бы лицевой счет, например, как у ПУМБа, а в идеале можно было самостоятельно добавить или редактировать назначение платежа, как у Привата.
И люди к Вам потянутся.
oksana--61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 536
З нами з: 10.03.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:29

  oksana--61 написав:И люди к Вам потянутся.

Сомнительно. Оплата коммуналки вызывает вылет из грейса.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1665
З нами з: 31.07.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:30

  ingtrans написав:
  oksana--61 написав:И люди к Вам потянутся.

Сомнительно. Оплата коммуналки вызывает вылет из грейса.

Смотря как платить :wink: и кешбек зарабатывать
oksana--61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 536
З нами з: 10.03.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:40

  oksana--61 написав:
  ingtrans написав:
  oksana--61 написав:И люди к Вам потянутся.

Сомнительно. Оплата коммуналки вызывает вылет из грейса.

Смотря как платить :wink: и кешбек зарабатывать

Кешбэк на коммуналку здесь - дело временное.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1665
З нами з: 31.07.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:41

У меня есть очень сильное подозрение что вылет из грейса происходит просто потому что их айтишники не знают как настроить систему что бы отличать коммунальные платежи через приложение от всех остальных платежей)
Adast
 
Повідомлень: 196
З нами з: 04.06.20
Подякував: 97 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:44

  Adast написав:У меня есть очень сильное подозрение что вылет из грейса происходит просто потому что их айтишники не знают как настроить систему что бы отличать коммунальные платежи через приложение от всех остальных платежей)

Не верю (с) С целью начисления кешбэка они с этим замечетально справились.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1665
З нами з: 31.07.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 19:15

  Adast написав:У меня есть очень сильное подозрение что вылет из грейса происходит просто потому что их айтишники не знают как настроить систему что бы отличать коммунальные платежи через приложение от всех остальных платежей)

Не идеилизируйте скунса. Уверен, что данная схема с кэшбеком именно для вылета из грейса и задуманна. Потому как гораздо проще было бы поменять по этой группе платежей МСС с 6012 на 4900 (как это делает в аналогичной ситуации к примеру тот же приват) и проблем бы не было никаких. Но нет - сделано имено так чтобы был вылет и влёт
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5007
З нами з: 20.03.15
Подякував: 89 раз.
Подякували: 1144 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4369437043714372>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, lel і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9030, 9031, 9032
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
90318 10642003
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 19:35
Adast
ОТП БАНК 1 ... 653, 654, 655
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
6543 1473177
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 19:28
V2
Юнекс Банк 1 ... 230, 231, 232
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
2319 66418
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 17:57
ingtrans

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.