|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 11:01
MASolomko написав: clientage написав:
И еще нуна помнить, шо для Визы и Мастера МСС у одного и тоже торговца могут отличаться
Я думал там только манисенды отличаются. А что кроме их может отличаться?
Ну лимиты на р2р еще могут отличаться
И Манисенд эт фича Мастера, у Визы такой р2р называется Директ.
И чем будет отправлен р2р определяется картой-донором
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32644
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2600 раз.
- Подякували: 3822 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 19 жов, 2020 11:48
andreyiskra написав:
Это ММС магаза сменился или что ещё может быть?
МСС периодически меняют, лучше платить 1 грн. и узнавать в поддержке кошерность МСС.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 1991
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 12:33
ukrprom2014 а точно поменяли?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2334
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 18:24
Банку стоило-бы доработать квитанции за коммуналку по шаблонам, чтобы кроме ФИО плательщика и его ИНН отображался хотя-бы лицевой счет, например, как у ПУМБа, а в идеале можно было самостоятельно добавить или редактировать назначение платежа, как у Привата.
И люди к Вам потянутся.
-
oksana--61
-
-
- Повідомлень: 536
- З нами з: 10.03.09
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 18:29
oksana--61 написав:
И люди к Вам потянутся.
Сомнительно. Оплата коммуналки вызывает вылет из грейса.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1665
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 18:30
ingtrans написав: oksana--61 написав:
И люди к Вам потянутся.
Сомнительно. Оплата коммуналки вызывает вылет из грейса.
Смотря как платить
и кешбек зарабатывать
-
oksana--61
-
-
- Повідомлень: 536
- З нами з: 10.03.09
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 18:40
oksana--61 написав: ingtrans написав: oksana--61 написав:
И люди к Вам потянутся.
Сомнительно. Оплата коммуналки вызывает вылет из грейса.
Смотря как платить
и кешбек зарабатывать
Кешбэк на коммуналку здесь - дело временное.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1665
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 18:41
У меня есть очень сильное подозрение что вылет из грейса происходит просто потому что их айтишники не знают как настроить систему что бы отличать коммунальные платежи через приложение от всех остальных платежей)
-
Adast
-
-
- Повідомлень: 196
- З нами з: 04.06.20
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 18:44
Adast написав:
У меня есть очень сильное подозрение что вылет из грейса происходит просто потому что их айтишники не знают как настроить систему что бы отличать коммунальные платежи через приложение от всех остальных платежей)
Не верю (с) С целью начисления кешбэка они с этим замечетально справились.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1665
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 19:15
Adast написав:
У меня есть очень сильное подозрение что вылет из грейса происходит просто потому что их айтишники не знают как настроить систему что бы отличать коммунальные платежи через приложение от всех остальных платежей)
Не идеилизируйте скунса. Уверен, что данная схема с кэшбеком именно для вылета из грейса и задуманна. Потому как гораздо проще было бы поменять по этой группе платежей МСС с 6012 на 4900 (как это делает в аналогичной ситуации к примеру тот же приват) и проблем бы не было никаких. Но нет - сделано имено так чтобы был вылет и влёт
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5007
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 1144 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|90318
|10642004
|
Пон 19 жов, 2020 19:35
Adast
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
|6543
|1473177
|
Пон 19 жов, 2020 19:28
V2
|
|2319
|66418
|
|