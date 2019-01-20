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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 19:19
Flamingo написав:
Не идеилизируйте скунса. Уверен, что данная схема с кэшбеком именно для вылета из грейса и задуманна. Потому как гораздо проще было бы поменять по этой группе платежей МСС с 6012 на 4900 (как это делает в аналогичной ситуации к примеру тот же приват) и проблем бы не было никаких. Но нет - сделано имено так чтобы был вылет и влёт
Массовый влёт создаст уйму головной боли для банка.
Клиенты будут жаловаться и скандалить, кто-то даже уйдёт.
Вы считаете что полученная выгода это перекроет? Я не уверен.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 19:24
Adast написав: Flamingo написав:
Не идеилизируйте скунса. Уверен, что данная схема с кэшбеком именно для вылета из грейса и задуманна. Потому как гораздо проще было бы поменять по этой группе платежей МСС с 6012 на 4900 (как это делает в аналогичной ситуации к примеру тот же приват) и проблем бы не было никаких. Но нет - сделано имено так чтобы был вылет и влёт
Массовый влёт создаст уйму головной боли для банка.
Клиенты будут жаловаться и скандалить, кто-то даже уйдёт.
Вы считаете что полученная выгода это перекроет? Я не уверен.
Это ж скунс. Для него создавать такие ситуации (проблемы на ровном месте) - норма
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Додано: Пон 19 жов, 2020 19:43
Позвонили с банка, сказали, что пришла моя карточка БВК Виза голд СS. Пришел взял в руки - ну явно авторская мастеркард.
Но меня уверили не верь увиденному. Что все по старому только пластик другой. В приложении ИБ в описании этот мастер светится как виза голд. Поддержка тоже уверяет что ничего не поменялось по тарифам. Вот такие чудеса
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Додано: Вів 20 жов, 2020 13:23
Adast написав: Flamingo написав:
Не идеилизируйте скунса. Уверен, что данная схема с кэшбеком именно для вылета из грейса и задуманна. Потому как гораздо проще было бы поменять по этой группе платежей МСС с 6012 на 4900 (как это делает в аналогичной ситуации к примеру тот же приват) и проблем бы не было никаких. Но нет - сделано имено так чтобы был вылет и влёт
Массовый влёт создаст уйму головной боли для банка.
Клиенты будут жаловаться и скандалить, кто-то даже уйдёт.
Вы считаете что полученная выгода это перекроет? Я не уверен.
Платити слід в кінці РП і зразу гасити...втрачена вигода біля місяця.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 13:51
Реальність Форварду!
Оплата комунальних на Місцевий обчислюваний центр так і не пройшла. Два рази писав через Особистий кабінет подавав скріни помилки платежу, але нічого не вийшло, від банку тиша, повідомили, що на розгляді. А платежі на наявні компанії типу електрика і газ великого кешбеку не принесли! Платіж на Місцевий обчислюваний центр включає всі види комунальних платежів тому значно по сумі більший.
Після платежу відразу завів власні кошти і загасив кредитні, перевірив наявність кешбеку.
Очікування від кешбеку по комунальних за кредитні 7% не виправдались! Для області малий перелік обєктів комунальних платежів.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 14:17
Поменял закончившуюся по сроку депозитку на новую (фиолето-коричневую) похожую на ко ко.
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demichh
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Додано: Вів 20 жов, 2020 14:23
на саксаганского?
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Додано: Вів 20 жов, 2020 14:54
demichh написав:
Поменял закончившуюся по сроку депозитку на новую (фиолето-коричневую) похожую на ко ко.
А мне на Тимошенко впарили Депозитку старого образца со сроком 12/20 и сказали что новее уже не будет
Жду комментариев оф. представителя, если он тут появляется
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konokrad
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Додано: Вів 20 жов, 2020 14:56
konokrad написав: demichh написав:
Поменял закончившуюся по сроку депозитку на новую (фиолето-коричневую) похожую на ко ко.
А мне на Тимошенко впарили Депозитку старого образца со сроком 12/20 и сказали что новее уже не будет
Жду комментариев оф. представителя, если он тут появляется
Там писали, что на Саксаганского... нужно обращатся.
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Вів 20 жов, 2020 15:16
esaul
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