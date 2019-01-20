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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4370437143724373>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 19:19

  Flamingo написав:Не идеилизируйте скунса. Уверен, что данная схема с кэшбеком именно для вылета из грейса и задуманна. Потому как гораздо проще было бы поменять по этой группе платежей МСС с 6012 на 4900 (как это делает в аналогичной ситуации к примеру тот же приват) и проблем бы не было никаких. Но нет - сделано имено так чтобы был вылет и влёт

Массовый влёт создаст уйму головной боли для банка.
Клиенты будут жаловаться и скандалить, кто-то даже уйдёт.
Вы считаете что полученная выгода это перекроет? Я не уверен.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 19:24

  Adast написав:
  Flamingo написав:Не идеилизируйте скунса. Уверен, что данная схема с кэшбеком именно для вылета из грейса и задуманна. Потому как гораздо проще было бы поменять по этой группе платежей МСС с 6012 на 4900 (как это делает в аналогичной ситуации к примеру тот же приват) и проблем бы не было никаких. Но нет - сделано имено так чтобы был вылет и влёт

Массовый влёт создаст уйму головной боли для банка.
Клиенты будут жаловаться и скандалить, кто-то даже уйдёт.
Вы считаете что полученная выгода это перекроет? Я не уверен.

Это ж скунс. Для него создавать такие ситуации (проблемы на ровном месте) - норма
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 19:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

Позвонили с банка, сказали, что пришла моя карточка БВК Виза голд СS. Пришел взял в руки - ну явно авторская мастеркард.
Но меня уверили не верь увиденному. Что все по старому только пластик другой. В приложении ИБ в описании этот мастер светится как виза голд. Поддержка тоже уверяет что ничего не поменялось по тарифам. Вот такие чудеса
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  pavyak написав:ИБ в описании этот мастер светится как виза голд.

Версию приложения обновите :)
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  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 13:23

  Adast написав:
  Flamingo написав:Не идеилизируйте скунса. Уверен, что данная схема с кэшбеком именно для вылета из грейса и задуманна. Потому как гораздо проще было бы поменять по этой группе платежей МСС с 6012 на 4900 (как это делает в аналогичной ситуации к примеру тот же приват) и проблем бы не было никаких. Но нет - сделано имено так чтобы был вылет и влёт

Массовый влёт создаст уйму головной боли для банка.
Клиенты будут жаловаться и скандалить, кто-то даже уйдёт.
Вы считаете что полученная выгода это перекроет? Я не уверен.

Платити слід в кінці РП і зразу гасити...втрачена вигода біля місяця.
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Реальність Форварду!
Оплата комунальних на Місцевий обчислюваний центр так і не пройшла. Два рази писав через Особистий кабінет подавав скріни помилки платежу, але нічого не вийшло, від банку тиша, повідомили, що на розгляді. А платежі на наявні компанії типу електрика і газ великого кешбеку не принесли! Платіж на Місцевий обчислюваний центр включає всі види комунальних платежів тому значно по сумі більший.
Після платежу відразу завів власні кошти і загасив кредитні, перевірив наявність кешбеку.
Очікування від кешбеку по комунальних за кредитні 7% не виправдались! Для області малий перелік обєктів комунальних платежів.
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:17

Поменял закончившуюся по сроку депозитку на новую (фиолето-коричневую) похожую на ко ко.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:23

на саксаганского?
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:54

Депозитка

  demichh написав:Поменял закончившуюся по сроку депозитку на новую (фиолето-коричневую) похожую на ко ко.

А мне на Тимошенко впарили Депозитку старого образца со сроком 12/20 и сказали что новее уже не будет :twisted:
Жду комментариев оф. представителя, если он тут появляется 8)
konokrad
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:56

  konokrad написав:
  demichh написав:Поменял закончившуюся по сроку депозитку на новую (фиолето-коричневую) похожую на ко ко.

А мне на Тимошенко впарили Депозитку старого образца со сроком 12/20 и сказали что новее уже не будет :twisted:
Жду комментариев оф. представителя, если он тут появляется 8)


Там писали, что на Саксаганского... нужно обращатся.
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jay2004
 
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