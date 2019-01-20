Всі на Саксаганського.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 15:40
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Додано: Вів 20 жов, 2020 19:59
Сегодня оформил вторую кредитку, на жену, дали сколько просили. Страховку одну, та что отключается только в отделении, сначала подписала жена, потом сразу же подписала бумагу на отказ от этой страховки.
Ну и +240 грн в семейный бюджет.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 20:09
никак не могу понять - шо это за обязательный платёж в 0.90 грн и куда я его должен оплатить до второй декады ноября?
Кто сталкивался с этим в жёлтой Коко?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Вів 20 жов, 2020 20:12
Додано: Вів 20 жов, 2020 20:20
Грейс? Гашу взятое из лимита в интервале две недели.
На данный момент светится больше семи тысяч взятых кредитных.
Неправильно?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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