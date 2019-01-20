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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4370437143724373

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 15:40

  v57 написав:на саксаганского?

Всі на Саксаганського.
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 19:59

Сегодня оформил вторую кредитку, на жену, дали сколько просили. Страховку одну, та что отключается только в отделении, сначала подписала жена, потом сразу же подписала бумагу на отказ от этой страховки.
Ну и +240 грн в семейный бюджет.
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:09

никак не могу понять - шо это за обязательный платёж в 0.90 грн и куда я его должен оплатить до второй декады ноября?
Кто сталкивался с этим в жёлтой Коко?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:12

  swan forever написав:никак не могу понять - шо это за обязательный платёж в 0.90 грн и куда я его должен оплатить до второй декады ноября?
Кто сталкивался с этим в жёлтой Коко?

Это наверное же 0,5% для тех, кто не использует льготный период! Вы разве из них?
Vorlon
 
Повідомлень: 9251
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Подякував: 445 раз.
Подякували: 989 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 20:20

  Vorlon написав:
  swan forever написав:никак не могу понять - шо это за обязательный платёж в 0.90 грн и куда я его должен оплатить до второй декады ноября?
Кто сталкивался с этим в жёлтой Коко?

Это наверное же 0,5% для тех, кто не использует льготный период! Вы разве из них?

Грейс? Гашу взятое из лимита в интервале две недели.
На данный момент светится больше семи тысяч взятых кредитных.
Неправильно?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 898
З нами з: 27.05.15
Подякував: 152 раз.
Подякували: 145 раз.
 
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  #<1 ... 4370437143724373
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