Всі на Саксаганського.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 15:40
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Додано: Вів 20 жов, 2020 19:59
Сегодня оформил вторую кредитку, на жену, дали сколько просили. Страховку одну, та что отключается только в отделении, сначала подписала жена, потом сразу же подписала бумагу на отказ от этой страховки.
Ну и +240 грн в семейный бюджет.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 20:09
никак не могу понять - шо это за обязательный платёж в 0.90 грн и куда я его должен оплатить до второй декады ноября?
Кто сталкивался с этим в жёлтой Коко?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Вів 20 жов, 2020 20:12
Додано: Вів 20 жов, 2020 20:20
Грейс? Гашу взятое из лимита в интервале две недели.
На данный момент светится больше семи тысяч взятых кредитных.
Неправильно?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Вів 20 жов, 2020 20:34
Яка була заборгованість на розрахункову дату?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 20 жов, 2020 20:38
Не было вообще.
Сегодня купил пигулок на тысячу - 90 копеек осталось висеть в обязательном платеже.
Кредит в 50 штук налили в начале сентября, как раз в отпуск)))
Шо за 0.90 грн не могу понять?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Вів 20 жов, 2020 20:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
А закинути їм гривню шоб відчипились а потім вияснять. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 20 жов, 2020 20:50
Закинуть куда? И как обозначить, шо это именно та гривна?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Вів 20 жов, 2020 20:58
Можна СЕПом з іншого банку з призначенням платежу Обовязковий платіж що банка вимагає при невияснених обставинах при відсутній заборгованості.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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