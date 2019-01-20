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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:03
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:09
А яка різниця яка карта...основне щоб жирний прОцент капав.
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Додано: Вів 20 жов, 2020 21:10
Квесторе_поверніться
Попробую завтра.
Забавно, шо в Телеге поддержка вообще не отвечает. На прохладной линии обещали перезвонить и заморозились.
Аллес капут!
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:13
Не можуть розібратись звідки 90 коп вималювалось.
Тисніть шоб платіж сторнували.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
Приложение и веб-версия онлайн-банка сдохли.
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:43
Нет не на Саксаганского, так что пробуйте по отделениям
Мне тож на подоле отправили гулять - нет пластика
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