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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4371437243734374

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:03

  ukrprom2014 написав:
  pavyak написав:ИБ в описании этот мастер светится как виза голд.

Версию приложения обновите :)

это веб версия
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pavyak
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Повідомлень: 2345
З нами з: 15.02.10
Подякував: 22 раз.
Подякували: 176 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:09

  pavyak написав:
  ukrprom2014 написав:
  pavyak написав:ИБ в описании этот мастер светится как виза голд.

Версию приложения обновите :)

это веб версия
Зображення

А яка різниця яка карта...основне щоб жирний прОцент капав. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34807
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1745 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:10

Квесторе_поверніться
Попробую завтра.
Забавно, шо в Телеге поддержка вообще не отвечает. На прохладной линии обещали перезвонить и заморозились.
Аллес капут! :mrgreen:
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 901
З нами з: 27.05.15
Подякував: 152 раз.
Подякували: 145 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:13

  swan forever написав:Квесторе_поверніться
Попробую завтра.
Забавно, шо в Телеге поддержка вообще не отвечает. На прохладной линии обещали перезвонить и заморозились.
Аллес капут! :mrgreen:

Не можуть розібратись звідки 90 коп вималювалось.
Тисніть шоб платіж сторнували.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34807
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1745 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

Приложение и веб-версия онлайн-банка сдохли.
Water
 
Повідомлень: 1629
З нами з: 06.03.12
Подякував: 44 раз.
Подякували: 196 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:43

  jay2004 написав:
  konokrad написав:
  demichh написав:Поменял закончившуюся по сроку депозитку на новую (фиолето-коричневую) похожую на ко ко.

А мне на Тимошенко впарили Депозитку старого образца со сроком 12/20 и сказали что новее уже не будет :twisted:
Жду комментариев оф. представителя, если он тут появляется 8)


Там писали, что на Саксаганского... нужно обращатся.

Нет не на Саксаганского, так что пробуйте по отделениям :)
Мне тож на подоле отправили гулять - нет пластика :(
demichh
 
Повідомлень: 2422
З нами з: 09.12.10
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 21:49

  Water написав:Приложение и веб-версия онлайн-банка сдохли.


Аналогічно :(
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Повідомлень: 6835
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Подякували: 1171 раз.
 
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