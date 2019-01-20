|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
-
pavyak
-
-
- Повідомлень: 2345
- З нами з: 15.02.10
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:09
А яка різниця яка карта...основне щоб жирний прОцент капав.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34807
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1745 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:10
Квесторе_поверніться
Попробую завтра.
Забавно, шо в Телеге поддержка вообще не отвечает. На прохладной линии обещали перезвонить и заморозились.
Аллес капут!
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 902
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:13
swan forever написав:Квесторе_поверніться
Попробую завтра.
Забавно, шо в Телеге поддержка вообще не отвечает. На прохладной линии обещали перезвонить и заморозились.
Аллес капут!
Не можуть розібратись звідки 90 коп вималювалось.
Тисніть шоб платіж сторнували.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34807
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1745 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:34
Приложение и веб-версия онлайн-банка сдохли.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 1629
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:43
jay2004 написав: konokrad написав: demichh написав:
Поменял закончившуюся по сроку депозитку на новую (фиолето-коричневую) похожую на ко ко.
А мне на Тимошенко впарили Депозитку старого образца со сроком 12/20 и сказали что новее уже не будет
Жду комментариев оф. представителя, если он тут появляется
Там писали, что на Саксаганского... нужно обращатся.
Нет не на Саксаганского, так что пробуйте по отделениям
Мне тож на подоле отправили гулять - нет пластика
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2422
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 жов, 2020 21:49
Water написав:
Приложение и веб-версия онлайн-банка сдохли.
Аналогічно
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6835
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 251 раз.
- Подякували: 1171 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 20 жов, 2020 22:18
V2
После 23:00 все будет ок, обещают на ГЛ.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2012
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 жов, 2020 22:46
Далеко ще барсіку до укрсиба, який попереджає за тех-роботи за пару днів наперед!
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 9863
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 673 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 21 жов, 2020 09:04
greenozon та ладно, очень редко не работает, можно и потерпеть
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2348
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|181
|264680
|
|
|90345
|10646461
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18753
|2633587
|
Сер 21 жов, 2020 02:04
klug
|