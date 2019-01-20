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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4372437343744375

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 09:15

жив, курілка (ІБ)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 9864
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Подякував: 200 раз.
Подякували: 673 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 10:15

demichh
спросили где поменял,
а не где не
так и не ответил
v57
 
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Подякував: 108 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 11:42

У метро васильковская
demichh
 
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Подякував: 125 раз.
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