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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 жов, 2020 09:15
жив, курілка (ІБ)
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greenozon
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Додано: Сер 21 жов, 2020 10:15
demichh
спросили где поменял,
а не где не
так и не ответил
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Додано: Сер 21 жов, 2020 11:42
У метро васильковская
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demichh
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klug
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