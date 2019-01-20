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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4372437343744375

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 09:15

жив, курілка (ІБ)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 9866
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 673 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 10:15

demichh
спросили где поменял,
а не где не
так и не ответил
v57
 
Повідомлень: 2779
З нами з: 14.03.10
Подякував: 108 раз.
Подякували: 172 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 11:42

У метро васильковская
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:03

Позвонил бот из Форварда.
Сказал что моя Кредитная Карта КокоКард Mastercard NoName будет переведена на тарифный план Кредитная Карта КокоКард Mastercard NoName.
Шта?
Adast
 
Повідомлень: 198
З нами з: 04.06.20
Подякував: 99 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:14

  Adast написав:Позвонил бот из Форварда.
Сказал что моя Кредитная Карта КокоКард Mastercard NoName будет переведена на тарифный план Кредитная Карта КокоКард Mastercard NoName.
Шта?


І мені:)
Dimaa
 
Повідомлень: 50
З нами з: 09.06.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:29

  Dimaa написав:
  Adast написав:Позвонил бот из Форварда.
Сказал что моя Кредитная Карта КокоКард Mastercard NoName будет переведена на тарифный план Кредитная Карта КокоКард Mastercard NoName.
Шта?


І мені:)

І мені, якщо згоден натисніть "1", якщо ні, то закрийте карту. Я просто поклав слухаку, і що це було? :D
Що робити, куди бігти? :mrgreen:
Rainbow
 
Повідомлень: 2950
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Подякували: 592 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:30

  Adast написав:Позвонил бот из Форварда.
Сказал что моя Кредитная Карта КокоКард Mastercard NoName будет переведена на тарифный план Кредитная Карта КокоКард Mastercard NoName.
Шта?

Шо не ясно?(с) Подеревянський
б.Шон
unlock
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 12:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

получил аналогичный звонок. Вроде подтвердил через 1, но не понял что там поменялось в тарифах. На сайте в разделе Оголошення какие-то 2 гигантских пдф файла с водой. Толком что поменялось никто не объяснил. Банк в своём репертуаре
gabin278
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 13:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  gabin278 написав:Толком что поменялось никто не объяснил

І офПРед тут нічого не тлумачить.
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Квесторе_поверніться
 
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