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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 жов, 2020 09:15
жив, курілка (ІБ)
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greenozon
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Додано: Сер 21 жов, 2020 10:15
demichh
спросили где поменял,
а не где не
так и не ответил
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v57
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Додано: Сер 21 жов, 2020 11:42
У метро васильковская
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demichh
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Додано: Сер 21 жов, 2020 12:03
Позвонил бот из Форварда.
Сказал что моя Кредитная Карта КокоКард Mastercard NoName будет переведена на тарифный план Кредитная Карта КокоКард Mastercard NoName.
Шта?
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Adast
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Додано: Сер 21 жов, 2020 12:14
Adast написав:
Позвонил бот из Форварда.
Сказал что моя Кредитная Карта КокоКард Mastercard NoName будет переведена на тарифный план Кредитная Карта КокоКард Mastercard NoName.
Шта?
І мені:)
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Dimaa
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Додано: Сер 21 жов, 2020 12:29
Dimaa написав: Adast написав:
Позвонил бот из Форварда.
Сказал что моя Кредитная Карта КокоКард Mastercard NoName будет переведена на тарифный план Кредитная Карта КокоКард Mastercard NoName.
Шта?
І мені:)
І мені, якщо згоден натисніть "1", якщо ні, то закрийте карту. Я просто поклав слухаку, і що це було?
Що робити, куди бігти?
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Rainbow
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Додано: Сер 21 жов, 2020 12:30
Adast написав:
Позвонил бот из Форварда.
Сказал что моя Кредитная Карта КокоКард Mastercard NoName будет переведена на тарифный план Кредитная Карта КокоКард Mastercard NoName.
Шта?
Шо не ясно?(с) Подеревянський
б.Шон
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unlock
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Додано: Сер 21 жов, 2020 12:32
получил аналогичный звонок. Вроде подтвердил через 1, но не понял что там поменялось в тарифах. На сайте в разделе Оголошення какие-то 2 гигантских пдф файла с водой. Толком что поменялось никто не объяснил. Банк в своём репертуаре
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gabin278
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Додано: Сер 21 жов, 2020 13:21
gabin278 написав:
Толком что поменялось никто не объяснил
І офПРед тут нічого не тлумачить.
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Квесторе_поверніться
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