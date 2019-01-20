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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 жов, 2020 13:59
swan forever написав:
Суть изменений - снижается годовая ставка на остаток личных средств на полпроцента.
Было 9, станет 8.5.
Всё.
Это по жёлтой Цыпе.
То есть кредитка станет вровень с дебеткой? (Не считая случая с <15к)
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Додано: Сер 21 жов, 2020 14:43
swan forever написав:
Суть изменений - снижается годовая ставка на остаток личных средств на полпроцента.
Было 9, станет 8.5.
Всё.
Это по жёлтой Цыпе.
Не, снижение ставки с 17.11. https://www.forward-bank.com/press-cent ... produktam/
А обзвон с этой "новостью" https://www.forward-bank.com/press-cent ... a-tarifiv/
Для КоКо - это чисто внутрибанковская кухня, зачем клиентам звонить - непонятно.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Додано: Сер 21 жов, 2020 15:30
omb написав:greenozon
та ладно, очень редко не работает, можно и потерпеть
Терпеть будут терпилы, а мы не они.
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