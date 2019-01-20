Я делал два звонка - на горячку и в отделение. В обоих случаях дозвоны объяснили снижением ставки в ноябре. Предполагаю что уровень их осведомлённости и компетенции несколько выше, чем Ваш. Можете позвонить сами.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever написав:Суть изменений - снижается годовая ставка на остаток личных средств на полпроцента. Было 9, станет 8.5. Всё. Это по жёлтой Цыпе.
То есть кредитка станет вровень с дебеткой? (Не считая случая с <15к)
По дебітКоКо (чорній) більше 15000 зараз 8,5% чи 9%?
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