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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4373437443754376

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 13:59

  swan forever написав:Суть изменений - снижается годовая ставка на остаток личных средств на полпроцента.
Было 9, станет 8.5.
Всё.
Это по жёлтой Цыпе.

То есть кредитка станет вровень с дебеткой? (Не считая случая с <15к)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:43

  swan forever написав:Суть изменений - снижается годовая ставка на остаток личных средств на полпроцента.
Было 9, станет 8.5.
Всё.
Это по жёлтой Цыпе.

Не, снижение ставки с 17.11. https://www.forward-bank.com/press-cent ... produktam/

А обзвон с этой "новостью" https://www.forward-bank.com/press-cent ... a-tarifiv/
Для КоКо - это чисто внутрибанковская кухня, зачем клиентам звонить - непонятно.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 15:30

  omb написав:greenozon та ладно, очень редко не работает, можно и потерпеть

Терпеть будут терпилы, а мы не они. :lol:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:29

  ramzes4 написав:
  swan forever написав:Суть изменений - снижается годовая ставка на остаток личных средств на полпроцента.
Было 9, станет 8.5.
Всё.
Это по жёлтой Цыпе.

Не, снижение ставки с 17.11. https://www.forward-bank.com/press-cent ... produktam/

А обзвон с этой "новостью" https://www.forward-bank.com/press-cent ... a-tarifiv/
Для КоКо - это чисто внутрибанковская кухня, зачем клиентам звонить - непонятно.

Я делал два звонка - на горячку и в отделение. В обоих случаях дозвоны объяснили снижением ставки в ноябре.
Предполагаю что уровень их осведомлённости и компетенции несколько выше, чем Ваш. Можете позвонить сами.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:46

А мне никто не звонит. :cry:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:49

  Adast написав:
  swan forever написав:Суть изменений - снижается годовая ставка на остаток личных средств на полпроцента.
Было 9, станет 8.5.
Всё.
Это по жёлтой Цыпе.

То есть кредитка станет вровень с дебеткой? (Не считая случая с <15к)

По дебітКоКо (чорній) більше 15000 зараз 8,5% чи 9%?
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 16:56

  rollo написав:А мне никто не звонит. :cry:
странно, у меня был звонок, не слушая нажал 1, что быстрее было
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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