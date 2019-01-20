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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 жов, 2020 19:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Приват 2000 за раз. Знімав 10000 з одного банкомату за 5 підходів. Ощад 200 грн. за раз. Аваль дає 2 підходи з одного банкомату,знімав по 2000, але можливо дав би і більше.
Додано: Сер 21 жов, 2020 19:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
Сегодня на Форвард СЕПары идут очень туго.
Савсем туго. Счас буду через МОНО дублировать .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Сер 21 жов, 2020 20:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 21 жов, 2020 20:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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