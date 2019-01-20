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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4374437543764377

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 19:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Приват 2000 за раз. Знімав 10000 з одного банкомату за 5 підходів. Ощад 200 грн. за раз. Аваль дає 2 підходи з одного банкомату,знімав по 2000, але можливо дав би і більше.
Luka256
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 19:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Rimlyanin1 написав:Вже двічі дзвонив в форвард і по технічним причинам їм не доступна інфо по моїм рахункам. Технічний збій заперечують.


Сегодня на Форвард СЕПары идут очень туго.
Савсем туго. Счас буду через МОНО дублировать .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Luka256 написав:Ощад 200 грн. за раз.


*ука дубова :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Luka256 написав:Ощад 200 грн. за раз.

Дає більше...там слід по меню полазити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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