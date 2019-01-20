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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 жов, 2020 19:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Приват 2000 за раз. Знімав 10000 з одного банкомату за 5 підходів. Ощад 200 грн. за раз. Аваль дає 2 підходи з одного банкомату,знімав по 2000, але можливо дав би і більше.
Додано: Сер 21 жов, 2020 19:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
Сегодня на Форвард СЕПары идут очень туго.
Савсем туго. Счас буду через МОНО дублировать .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Сер 21 жов, 2020 20:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 21 жов, 2020 20:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 21 жов, 2020 20:52
Пару месяцев назад снимал с желтой (принцип тот же - виза) - 15к за 8 подходов в привате (больше не дало) + 12 к за 6 подходов в ощаде (в двух банкоматах - после третьего подхода отлуп) + пару тысяч еще в банкомате одного банка (там давало по 1000). То есть до 30к снять вполне реально, но пайками по 2000 если не родной банкомат.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 21 жов, 2020 22:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Шановне товариство!
Якщо якусь комунальну послугу не бажаю оплачувати, але система каже, що значення не може бути нуль, - це якось можна обійти чи ставите просто 1 грн. та не переймаєтесь?
Додано: Сер 21 жов, 2020 22:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
Там кстати интересная штука с новыми банкоматами привата-с тач скрином, бесконтактным ридером и единым окном выдачи-приема, они просторовскую карту БВК признают как долларовую и предлагают перевести доллары в гривну для выдачи. Заказываешь, к примеру 2к на выдачу, всплывает окно-только для вас супер курс-с вас 90 уе и 6 баксов комиссии за обмен. И нужно два раза отказываться, мол спишите в гривне ).
б.Шон
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