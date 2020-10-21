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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4374437543764377

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 19:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Приват 2000 за раз. Знімав 10000 з одного банкомату за 5 підходів. Ощад 200 грн. за раз. Аваль дає 2 підходи з одного банкомату,знімав по 2000, але можливо дав би і більше.
Luka256
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 19:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Rimlyanin1 написав:Вже двічі дзвонив в форвард і по технічним причинам їм не доступна інфо по моїм рахункам. Технічний збій заперечують.


Сегодня на Форвард СЕПары идут очень туго.
Савсем туго. Счас буду через МОНО дублировать .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Luka256 написав:Ощад 200 грн. за раз.


*ука дубова :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Luka256 написав:Ощад 200 грн. за раз.

Дає більше...там слід по меню полазити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:52

  Искатель написав:Подскажите, кто снимал нал с дебетовой КоКо.
1. Сколько можно максимально снять за раз/за сутки?
2. Сколько удалось снять в банкомате другого банка? Вроде ж у всех VISA, поэтому вопрос по этой карте. По Мастеру понятно, что там не больше 1000 за подход.
Спасибо заранее.

Пару месяцев назад снимал с желтой (принцип тот же - виза) - 15к за 8 подходов в привате (больше не дало) + 12 к за 6 подходов в ощаде (в двух банкоматах - после третьего подхода отлуп) + пару тысяч еще в банкомате одного банка (там давало по 1000). То есть до 30к снять вполне реально, но пайками по 2000 если не родной банкомат.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Шановне товариство!
Якщо якусь комунальну послугу не бажаю оплачувати, але система каже, що значення не може бути нуль, - це якось можна обійти чи ставите просто 1 грн. та не переймаєтесь?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

Там кстати интересная штука с новыми банкоматами привата-с тач скрином, бесконтактным ридером и единым окном выдачи-приема, они просторовскую карту БВК признают как долларовую и предлагают перевести доллары в гривну для выдачи. Заказываешь, к примеру 2к на выдачу, всплывает окно-только для вас супер курс-с вас 90 уе и 6 баксов комиссии за обмен. И нужно два раза отказываться, мол спишите в гривне ).
б.Шон
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 09:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый день. Не удалось оплатить за газ, выдало ошибку. Хотя по лицевому счёту все нашло и сумму к оплате указало.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:33

  _PORT_UA написав:Добрый день. Не удалось оплатить за газ, выдало ошибку. Хотя по лицевому счёту все нашло и сумму к оплате указало.

Пишіть у підтримку. В мене так за тепло не знаходило платіж по особистому рахунку, писав в підтримку - два рази фіксили, на другий раз пофіксили ))
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 11:00

V2

Ставив 0,50 грн й проходило.
joik
 
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