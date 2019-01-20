|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 жов, 2020 16:32
есть сейчас бонус или кешбек за пополнение депозита с карты другого банка ?
Додано: Чет 22 жов, 2020 16:53
Оплата коммуналки через ИБ
Оплатил через ИБ коммуналку за маму, соблазнился 7 % возврата, распечатал квитанцию, а там нет никаких данных данных клиента за которого заплачены услуги (лицевой счет и показания счетчика), причем при заполнении все эти данные были внесены, банк правильно идентифицировал и видел клиента, а в самой квитанции которую распечатал с ИБ вообще нет никаких данных клиента за которого были внесены деньги.
Спрашивается как идентифицировать клиента за которого было заплачено в случае сверки, вот скажут электросети, мы денег не получали, принесите квитанцию и будем делать сверку. В квитанции имеется моя ФИО и ИНН как отправителя, а где мамины данные, что заплачено за нее, как то лицевой счет и показания счетчика, ну хотя бы номер лицевого счета был в примечании, но ничего нет. Раньше оплачивал коммуналку через ИБ пары тройки других банков, в квитанции всегда присутствовали номер лицевого счета как минимум, а так еще и показания счетчика и период за который платишь тоже присутствуют, а тут вообще какая то непонятная квитанция, и непонятно, что с ней делать в случае если придется делать сверку с поставщиком.
Додано: Чет 22 жов, 2020 17:46
Михалыч смотрите - аппка скунса позволяет создать 2 вида квитанций по коммуналке. Первая - ту что привели вы, формируется если зайти в карту и тапнуть на операцию и выбрать квитанцию. Второй - там по крайней мере есть номер лицевого счета формируется на главной странице - раздел "последние платежи". Конечно не бог весть что, и фио там плательщика - но для всяких контор хоть лицевой будет доказательством
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 22 жов, 2020 18:29
Долларовый депозит
Приветствую коллеги.
Кто сталкивался, есть проблемы с выдачей валюты?
Общался в банке, валютных карт у них нет, открывают только валютный счет и ТОЛЬКО под депозит, сложилось ощущение что с валютой работают очень вяло и неохотно.
Додано: Чет 22 жов, 2020 18:49
З видачею валюти з 2620... під депо проблем в Фарсі не спостерігалось.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|