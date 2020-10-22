Додано: Чет 22 жов, 2020 16:53

Оплатил через ИБ коммуналку за маму, соблазнился 7 % возврата, распечатал квитанцию, а там нет никаких данных данных клиента за которого заплачены услуги (лицевой счет и показания счетчика), причем при заполнении все эти данные были внесены, банк правильно идентифицировал и видел клиента, а в самой квитанции которую распечатал с ИБ вообще нет никаких данных клиента за которого были внесены деньги.Спрашивается как идентифицировать клиента за которого было заплачено в случае сверки, вот скажут электросети, мы денег не получали, принесите квитанцию и будем делать сверку. В квитанции имеется моя ФИО и ИНН как отправителя, а где мамины данные, что заплачено за нее, как то лицевой счет и показания счетчика, ну хотя бы номер лицевого счета был в примечании, но ничего нет. Раньше оплачивал коммуналку через ИБ пары тройки других банков, в квитанции всегда присутствовали номер лицевого счета как минимум, а так еще и показания счетчика и период за который платишь тоже присутствуют, а тут вообще какая то непонятная квитанция, и непонятно, что с ней делать в случае если придется делать сверку с поставщиком.