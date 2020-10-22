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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4375437643774378

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:32

есть сейчас бонус или кешбек за пополнение депозита с карты другого банка ?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:53

Оплата коммуналки через ИБ

Оплатил через ИБ коммуналку за маму, соблазнился 7 % возврата, распечатал квитанцию, а там нет никаких данных данных клиента за которого заплачены услуги (лицевой счет и показания счетчика), причем при заполнении все эти данные были внесены, банк правильно идентифицировал и видел клиента, а в самой квитанции которую распечатал с ИБ вообще нет никаких данных клиента за которого были внесены деньги.

Спрашивается как идентифицировать клиента за которого было заплачено в случае сверки, вот скажут электросети, мы денег не получали, принесите квитанцию и будем делать сверку. В квитанции имеется моя ФИО и ИНН как отправителя, а где мамины данные, что заплачено за нее, как то лицевой счет и показания счетчика, ну хотя бы номер лицевого счета был в примечании, но ничего нет. Раньше оплачивал коммуналку через ИБ пары тройки других банков, в квитанции всегда присутствовали номер лицевого счета как минимум, а так еще и показания счетчика и период за который платишь тоже присутствуют, а тут вообще какая то непонятная квитанция, и непонятно, что с ней делать в случае если придется делать сверку с поставщиком.

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Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:16

хоть раз делали эту сверку?
я- ниразу
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:17

  v57 написав:хоть раз делали эту сверку?
я- ниразу


Делал.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 17:46

Михалыч смотрите - аппка скунса позволяет создать 2 вида квитанций по коммуналке. Первая - ту что привели вы, формируется если зайти в карту и тапнуть на операцию и выбрать квитанцию. Второй - там по крайней мере есть номер лицевого счета формируется на главной странице - раздел "последние платежи". Конечно не бог весть что, и фио там плательщика - но для всяких контор хоть лицевой будет доказательством
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 18:29

Долларовый депозит

Приветствую коллеги.
Кто сталкивался, есть проблемы с выдачей валюты?
Общался в банке, валютных карт у них нет, открывают только валютный счет и ТОЛЬКО под депозит, сложилось ощущение что с валютой работают очень вяло и неохотно.
sergo_shamin
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 18:49

  sergo_shamin написав:Приветствую коллеги.
Кто сталкивался, есть проблемы с выдачей валюты?
Общался в банке, валютных карт у них нет, открывают только валютный счет и ТОЛЬКО под депозит, сложилось ощущение что с валютой работают очень вяло и неохотно.

З видачею валюти з 2620... під депо проблем в Фарсі не спостерігалось.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 22:06

  sergo_shamin написав:Приветствую коллеги.
Кто сталкивался, есть проблемы с выдачей валюты?
Общался в банке, валютных карт у них нет, открывают только валютный счет и ТОЛЬКО под депозит, сложилось ощущение что с валютой работают очень вяло и неохотно.


жодних проблем із валютою за Н років не було
єдине - якщо пару К на депозиті то я завжди наперед замовляв
і такі да - лише валютний поточний рахунок під депозити
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 22:23

Кстати, а в Форварде можно иметь несколько Ощадных счетов?
Что бы таким образом обойти комиссию за съём более чем 1к валюты :D
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 22:31

  Adast написав:Кстати, а в Форварде можно иметь несколько Ощадных счетов?
Что бы таким образом обойти комиссию за съём более чем 1к валюты :D

Есть специальный "ощадный под депо" без этой комиссии
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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